Амурского тигра обнаружили в пригороде Хабаровска

В Хабаровском крае в районе села Бычиха зафиксировали появление амурского тигра. Оперативные мероприятия по его отпугиванию организовали сотрудники охотнадзора. На данный момент продолжается мониторинг перемещений хищника, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Специалисты также провели профилактические беседы с населением, в частности о рекомендуемых мерах содержания домашних животных.
— Амурский тигр — один из совершеннейших хищников на земле, и соседство с ним требует соблюдения осторожности. В подавляющем большинстве случаев конфликтные ситуации создаются самим человеком из-за несоблюдения правил поведения в местах, где живет тигр, — напомнили в ведомстве.
Увидев тигрицу с котятами, важно повернуть назад и обойти опасное место стороной. Считается, что критическое расстояние, которое побуждает самку к атаке, составляет 100 метров. Для автомобилиста хищник опасности не представляет.
Мотоциклисту достаточно проехать мимо зверя на скорости или развернуться в другом направлении. Что касается любителей прокатиться на велосипеде, то, завидев амурского тигра, нужно, не поворачиваясь к нему спиной и громко разговаривая с ним, покинуть опасное место.
Помимо прочего, обнаружив следы амурского тигра или непосредственно самого хищника, необходимо незамедлительно обратиться в 112.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о передаче туши сбитого тигра Одыра Гродековскому музею. Таксидермисты культурного учреждения изготовят чучело, после чего разместят его на действующей тематической экспозиции.