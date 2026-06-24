Амурского тигра обнаружили в пригороде Хабаровска

Мотоциклисту достаточно проехать мимо зверя на скорости или развернуться в другом направлении. Что касается любителей прокатиться на велосипеде, то, завидев амурского тигра, нужно, не поворачиваясь к нему спиной и громко разговаривая с ним, покинуть опасное место.