«Ходить в таких условиях сложно»: мэр прогулялся по ремонтируемым улицам центра Красноярска

«Да, жалоб меньше в сравнении с прошлым годом, но есть еще куда стремиться. В целом логику, о которой договаривались: на одной стороне улицы активные работы, а с другой организован обход — подрядчики стараются выдерживать. Однако получается это не везде. В ряде мест, например, на Диктатуры не хватает завершенности: частями тротуар еще гравийный, где-то просто прохода нет. Ходить в таких условиях даже обычному человеку сложно, не говоря о маломобильных», — отметил градоначальник.