«Ходить в таких условиях сложно»: мэр прогулялся по ремонтируемым улицам центра Красноярска

23 июня глава Красноярска проинспектировал благоустройство исторического центра города — он 1,5 часа прогуливался по улицам Диктатуры Пролетариата, Кирова и Сурикова. Об этом Сергей Верещагин рассказал в своих соцсетях.
Напомним, поперечные улицы приводят в порядок к 400-летнему юбилею города. Из-за этого центр превратился в большую стройплощадку, чем крайне недовольны многие жители. Они жалуются на перерытые тротуары, бесконечные заборы вдоль зданий и отмечают другие недостатки во время проведения работ.
Инспекция главы города не анонсировалась и, вероятно, стала неожиданность для подрядчиков. Сергей Верещагин решил взглянул на организацию процесса глазами пешехода и не обошел стороной те проблемы, на которые указывают красноярцы.
«Да, жалоб меньше в сравнении с прошлым годом, но есть еще куда стремиться. В целом логику, о которой договаривались: на одной стороне улицы активные работы, а с другой организован обход — подрядчики стараются выдерживать. Однако получается это не везде. В ряде мест, например, на Диктатуры не хватает завершенности: частями тротуар еще гравийный, где-то просто прохода нет. Ходить в таких условиях даже обычному человеку сложно, не говоря о маломобильных», — отметил градоначальник.
Также мэр не увидел на ряде перекрестков настилы и отметил проблемы в отдельных кварталах: тротуар вскрыли, но к входным группам не подойти. Кроме того, несколько раз при резке бордюров и брусчатки рабочие поднимали пыль — это нарушение, необходимо использовать воду.
«Пробелы в части культуры производства работ устранить — поставил такую задачу службе заказчика. Также необходимо ускорять работы по укладке пешеходного покрытия там, где это возможно. К концу июля рассчитываю увидеть первые благоустроенные улицы», — заключил Сергей Верещагин.
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