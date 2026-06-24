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Эксперт Богуславский назвал темпы вымирания пчел в РФ катастрофическими

Пчел не хватает и для естественной флоры, и для культур, высаживаемых человеком, отметил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии развития им. Кольцова РАН.

МОСКВА, 24 июня /ТАСС/. Темпы вымирание пчел в России являются началом экологической катастрофы. Об этом рассказал ТАСС апиолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии развития им. Кольцова РАН Дмитрий Богуславский.

«Если в 2000-е годы в стране было более 10 млн пчелиных семей, то сейчас их меньше 4 млн (в одной семье летом около 50 тыс. пчел, зимой — около 20 тыс. особей). Пчел не хватает и для естественной флоры, и для культур, высаживаемых человеком. Раньше аренда пчелиной семьи (для опыления растений на участке — прим. ТАСС) на 2 недели составляла 1−2 тыс. рублей. Сейчас — от 5 тыс. рублей», — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли назвать нынешние темпы вымирания пчел в России началом экологической катастрофы.