Эксперт Богуславский назвал темпы вымирания пчел в РФ катастрофическими

«Если в 2000-е годы в стране было более 10 млн пчелиных семей, то сейчас их меньше 4 млн (в одной семье летом около 50 тыс. пчел, зимой — около 20 тыс. особей). Пчел не хватает и для естественной флоры, и для культур, высаживаемых человеком. Раньше аренда пчелиной семьи (для опыления растений на участке — прим. ТАСС) на 2 недели составляла 1−2 тыс. рублей. Сейчас — от 5 тыс. рублей», — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли назвать нынешние темпы вымирания пчел в России началом экологической катастрофы.