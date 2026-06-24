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Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили летевший на Москву беспилотник. Об этом сообщил ночью 24 июня мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — говорится в публикации градоначальника в мессенджере «Макс» от 03:58.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил мэр.

В Москве не раз подчёркивали, что атаки дронов на гражданских лиц — это откровенная провокация. Киев прибегает к подобным действиям из-за неудач на линии фронта, указывали в РФ. Системы ПВО России работают эффективно и методично уничтожают вражеские аппараты. Симметричным и неизбежным ответом становятся высокоточные удары по производственным цехам украинского ВПК, где выпускают эти беспилотники.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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