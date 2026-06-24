Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — говорится в публикации градоначальника в мессенджере «Макс» от 03:58.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил мэр.
В Москве не раз подчёркивали, что атаки дронов на гражданских лиц — это откровенная провокация. Киев прибегает к подобным действиям из-за неудач на линии фронта, указывали в РФ. Системы ПВО России работают эффективно и методично уничтожают вражеские аппараты. Симметричным и неизбежным ответом становятся высокоточные удары по производственным цехам украинского ВПК, где выпускают эти беспилотники.
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