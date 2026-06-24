Жителям Новосибирска запретят гулять в дендропарке 25 июня

Всего с начала сезона в Новосибирской области зарегистрировали 11 974 обращения. Больше всего пострадавших зафиксировали в Новосибирске — 2 199 человек. Также много обращений было в Искитимском районе — 1 180, Мошковском — 996 и Тогучинском — 849.