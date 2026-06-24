Жителям Новосибирска запретят гулять в дендропарке 25 июня

В Новосибирске 25 июня временно закроют для прогулок дендрологический парк. Ограничение связано с повторной обработкой территории от клещей, сообщили в Минприроды Новосибирской области.
Прогулки по особо охраняемой природной территории «Дендрологический парк» будут запрещены с 07:00 до 21:00. В ведомстве пояснили, что такая мера нужна, чтобы избежать возможных негативных последствий для здоровья жителей, особенно детей.
«Приносим извинения за доставленные неудобства», — заключили в ведомстве.
Обработка от клещей проходит на фоне активного сезона. Ранее в Роспотребнадзоре по Новосибирской области сообщали, что только за 24-ю неделю 2026 года в медучреждения региона из-за присасывания клещей обратились 1 884 человека. Среди них 324 ребёнка.
Всего с начала сезона в Новосибирской области зарегистрировали 11 974 обращения. Больше всего пострадавших зафиксировали в Новосибирске — 2 199 человек. Также много обращений было в Искитимском районе — 1 180, Мошковском — 996 и Тогучинском — 849.
Специалисты напоминают, что при прогулках в лесах, парках и зелёных зонах стоит надевать закрытую одежду, использовать репелленты и каждые 15−20 минут осматривать себя и близких. После прогулок также нужно проверять домашних животных.
Если клещ всё же присосался, следует обратиться за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства или временного пребывания.