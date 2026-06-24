Шерсть альпак из хабаровского зоосада «Приамурский» согреет участников СВО

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что три пушистых красавца, которые переехали из жаркой Чили, постепенно обживаются в хабаровском зоосаде «Приамурский». Новосёлы чувствуют себя как дома, активно исследуют вольер и уже стали настоящими любимцами хабаровчан. Каждый день эта пушистая банда выходит в свет, чтобы продемонстрировать свои роскошные шубки и собрать заслуженные взгляды умиления.