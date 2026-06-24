Одним из заметных событий дня в Зоосаде «Приамурский» стала плановая стрижка альпак — важная сезонная процедура, необходимая для комфортного самочувствия животных в тёплый период, сообщает министерство культуры Хабаровского края.
Альпаки по-разному отреагировали на происходящее, продемонстрировав особенности своего характера. Зефирка и Злата перенесли процедуру спокойно и уверенно, проявив выдержку и покладистость. Оззи, напротив, эмоционально выражал своё недовольство, чем привлёк внимание сотрудников и посетителей зоосада.
Часть шерсти животных будет передана для проведения мастер-классов по валянию и изготовления творческих поделок в зоосаде. Остальной материал направят специалистам для дальнейшей подготовки и обработки.
Шерсть альпак из хабаровского зоосада «Приамурский» согреет участников СВО. Фото: Зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева.
Шерсть альпак из хабаровского зоосада «Приамурский» согреет участников СВО. Фото: Зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева.
Шерсть альпак из хабаровского зоосада «Приамурский» согреет участников СВО. Фото: Зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева.
Шерсть альпак из хабаровского зоосада «Приамурский» согреет участников СВО. Фото: Зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева.
Шерсть альпак из хабаровского зоосада «Приамурский» согреет участников СВО. Фото: Зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева.
Шерсть альпак из хабаровского зоосада «Приамурский» согреет участников СВО. Фото: Зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева.
Шерсть альпак из хабаровского зоосада «Приамурский» согреет участников СВО. Фото: Зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева.
Шерсть альпак из хабаровского зоосада «Приамурский» согреет участников СВО. Фото: Зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева.
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После переработки из шерсти изготовят пряжу, из которой специалисты свяжут тёплые носки для участников СВО.
Проведение таких процедур является важной частью системной работы по уходу за животными. Одновременно это позволяет знакомить посетителей с особенностями содержания альпак, способами использования натуральных материалов и значением социально ориентированных инициатив.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что три пушистых красавца, которые переехали из жаркой Чили, постепенно обживаются в хабаровском зоосаде «Приамурский». Новосёлы чувствуют себя как дома, активно исследуют вольер и уже стали настоящими любимцами хабаровчан. Каждый день эта пушистая банда выходит в свет, чтобы продемонстрировать свои роскошные шубки и собрать заслуженные взгляды умиления.