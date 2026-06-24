Маск перестал быть триллионером

Состояние Илона Маска сократилось до 957 миллиардов долларов, в результате чего он утратил статус триллионера.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс формируется на основе котировок акций компаний, в которых миллиардеры имеют долю инвестиций.
Согласно данным рейтинга, за последнее время состояние Маска уменьшилось на 118 миллиардов долларов.
Пребывание Маска в статусе триллионера продлилось менее двух недель. 12 июня агентство Bloomberg сообщало, что его состояние впервые превысило триллион долларов. Эксперты Washington Post, в свою очередь, отметили, что объявление американского предпринимателя первым в истории триллионером требует уточнения.
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