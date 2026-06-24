Хорватия набрала первые очки на ЧМ, победив Панаму со счётом 1:0

Успех позволил хорватской сборной включиться в борьбу за место в плей-офф. После двух матчей у Англии и Ганы по четыре очка, у Хорватии — три. Панама потерпела второе поражение подряд и остаётся. В ночь на 28 июня по московскому времени хорваты проведут матч против Ганы, а Панама сыграет с Англией.