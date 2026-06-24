В Ульчском районе ищут инвестора для строительства базы горно-таёжного туризма

В Ульчском районе Хабаровского края ищут инвестора, который готов инвестировать средства в создание региональной базы горно-таежного туризма в Циммермановке. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Точкой размещения выбран земельный участок площадью 80,5 тыс. кв.м. по предварительным подсчетам общий объем финансирования составит 205 млн рублей, срок окупаемости оценивается в 6 лет, а реализация проекта рассчитана на период до 2030 года.
Проект предусматривает организацию путешествий по горной местности, включая восхождения на полуторатысячники и лодочные походы.
На территории предлагается построить гостиницу с кухней, столовой, встроенной котельной и сауной, а также гостевые домики.
Инфраструктурные возможности площадки включают подключение к электросетям, наличие автомобильной дороги и покрытие сотовой связью и интернетом от всех основных операторов. При этом газоснабжение, централизованное водоснабжение, теплоснабжение и канализация на участке пока отсутствуют.
Инвестор может рассчитывать на государственную поддержку в виде субсидий на возмещение затрат по обустройству объектов туристической инфраструктуры в рамках программ развития внутреннего и въездного туризма.
Проект уже размещен на инвестиционном портале Хабаровского края.