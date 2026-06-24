В Ульчском районе ищут инвестора для строительства базы горно-таёжного туризма

Инфраструктурные возможности площадки включают подключение к электросетям, наличие автомобильной дороги и покрытие сотовой связью и интернетом от всех основных операторов. При этом газоснабжение, централизованное водоснабжение, теплоснабжение и канализация на участке пока отсутствуют.