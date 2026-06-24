В Красноярске на Свердловской появился мурал в честь Елены Крутовской

Мурал стал частью проекта «Мы — красноярцы», который реализует агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края под руководством Ирины Брежневой. Первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко отметил, что это первый, но не последний женский образ в этой серии.