В Красноярске на Свердловской появился мурал в честь Елены Крутовской

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на улице Свердловской, 131 завершили работу над новым муралом, посвященным Елене Крутовской.
Елена Александровна Крутовская известна как создательница живого уголка «Приют доктора Айболита» в заповеднике «Столбы». Позже он вырос в парк флоры и фауны «Роев ручей» — один из крупнейших в мире зоопарков под открытым небом.
Крутовская занималась не только живым уголком. Она много работала в заповеднике, писала книги и вела научные исследования птиц и животных.
Мурал стал частью проекта «Мы — красноярцы», который реализует агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края под руководством Ирины Брежневой. Первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко отметил, что это первый, но не последний женский образ в этой серии.