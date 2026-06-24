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В Красноярске на Свердловской появился мурал в честь Елены Крутовской

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на улице Свердловской, 131 завершили работу над новым муралом, посвященным Елене Крутовской.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на улице Свердловской, 131 завершили работу над новым муралом, посвященным Елене Крутовской.

Елена Александровна Крутовская известна как создательница живого уголка «Приют доктора Айболита» в заповеднике «Столбы». Позже он вырос в парк флоры и фауны «Роев ручей» — один из крупнейших в мире зоопарков под открытым небом.

Крутовская занималась не только живым уголком. Она много работала в заповеднике, писала книги и вела научные исследования птиц и животных.

Мурал стал частью проекта «Мы — красноярцы», который реализует агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края под руководством Ирины Брежневой. Первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко отметил, что это первый, но не последний женский образ в этой серии.