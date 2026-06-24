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В Партии пенсионеров призвали превратить ФАПы в цифровые центры первой помощи

Эти центры необходимо оснастить аппаратами ЭКГ и системами экспресс-диагностики, телемедицинскими терминалами, заявил вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерские пункты нужно превращать в цифровые центры первой помощи, оснащенные аппаратами ЭКГ и системами экспресс-диагностики, телемедицинскими терминалами. Об этом заявил ТАСС председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников.

Он напомнил, что сейчас ФАПы обеспечивают только базовый уровень медпомощи: фельдшер ставит доврачебный диагноз и назначает лечение в пределах своей компетенции. По мнению политика, статус пунктов необходимо повысить.

«ФАПы должны трансформироваться в современные врачебные амбулатории и цифровые центры первой помощи, оснащенные кабинетами приема врача общей практики, современным диагностическим оборудованием, аппаратами ЭКГ с дистанционной передачей данных, цифровыми рентген-комплексами, системами экспресс-диагностики, телемедицинскими терминалами. Любой сельский житель должен иметь возможность получить базовую диагностику и консультацию специалиста рядом с домом», — сказал Праздников.

Кроме того, считает председатель партии, каждая сельская амбулатория должна иметь аптечный пункт, что позволит решить вопрос лекарственной доступности в селах.