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В России собираются ужесточить оборот сим-карт

По информации издания «Коммерсант», в правительстве России ведутся дискуссии о введении новых правил для регулирования рынка M2M-сим-карт и eSIM.

Источник: ДЕЙТА

Новые антимошеннические инициативы: что изменится для сим-карт?

Источники отмечают, что окончательное решение по этим мерам ещё не принято, и они могут стать частью третьего пакета антимошеннических инициатив.

В частности, для M2M-сим-карт, которые используются для обмена данными между устройствами (например, в умных счётчиках или автомобилях), предлагается ввести особый статус. Планируется выделить их в отдельную категорию с обязательной дополнительной идентификацией пользователей.

Кроме этого, на таких картах может быть технически заблокирована возможность передачи голосовой информации и отправки SMS-сообщений, чтобы исключить их использование в обычных телефонах.

Что касается eSIM — цифровых сим-карт без физического носителя, то обсуждается введение запрета на их удалённую регистрацию для граждан РФ, находящихся за пределами страны.

Необходимость ужесточения контроля обусловлена тем, что сейчас M2M-сим-карты находятся в так называемой серой зоне. Их можно приобрести без регистрации на портале «Госуслуги». Хотя операторы видят тип устройства, куда вставлена карта, дилеры часто оформляют такие корпоративные номера на юридических лиц, а затем перепродают их физическим лицам. Это позволяет обходить требование паспортной регистрации.

Эксперты полагают, что главной целью данных нововведений является борьба с мошенничеством, в частности — перекрытие канала для массовых спам-обзвонов.