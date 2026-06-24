В России собираются ужесточить оборот сим-карт

Новые антимошеннические инициативы: что изменится для сим-карт?
Источники отмечают, что окончательное решение по этим мерам ещё не принято, и они могут стать частью третьего пакета антимошеннических инициатив.
В частности, для M2M-сим-карт, которые используются для обмена данными между устройствами (например, в умных счётчиках или автомобилях), предлагается ввести особый статус. Планируется выделить их в отдельную категорию с обязательной дополнительной идентификацией пользователей.
Кроме этого, на таких картах может быть технически заблокирована возможность передачи голосовой информации и отправки SMS-сообщений, чтобы исключить их использование в обычных телефонах.
Что касается eSIM — цифровых сим-карт без физического носителя, то обсуждается введение запрета на их удалённую регистрацию для граждан РФ, находящихся за пределами страны.
Необходимость ужесточения контроля обусловлена тем, что сейчас M2M-сим-карты находятся в так называемой серой зоне. Их можно приобрести без регистрации на портале «Госуслуги». Хотя операторы видят тип устройства, куда вставлена карта, дилеры часто оформляют такие корпоративные номера на юридических лиц, а затем перепродают их физическим лицам. Это позволяет обходить требование паспортной регистрации.
Эксперты полагают, что главной целью данных нововведений является борьба с мошенничеством, в частности — перекрытие канала для массовых спам-обзвонов.