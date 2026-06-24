В России собираются ужесточить оборот сим-карт

Необходимость ужесточения контроля обусловлена тем, что сейчас M2M-сим-карты находятся в так называемой серой зоне. Их можно приобрести без регистрации на портале «Госуслуги». Хотя операторы видят тип устройства, куда вставлена карта, дилеры часто оформляют такие корпоративные номера на юридических лиц, а затем перепродают их физическим лицам. Это позволяет обходить требование паспортной регистрации.