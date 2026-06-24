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Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки денге в России

Роспотребнадзор: Риска распространения лихорадки денге в России нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Риск распространения лихорадки денге на территории России отсутствует, но возможны завозы заболевания в страну путешественниками, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Риск распространения лихорадки денге на территории Российской Федерации отсутствует, но возможны завозы заболевания путешественниками, прибывающими из эндемичных стран», — говорится в сообщении.

Там отметили, что в 2025 году в России было зарегистрировано 178 завозных случаев, а за пять месяцев 2026 года — уже 127.

Отмечается, что Роспотребнадзор в постоянном режиме отслеживает эпидемиологическую ситуацию в России и за рубежом. Наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация сохраняется в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Всего в мире с начала 2026 года зарегистрировано около 1,4 млн случаев заболевания лихорадкой денге в 68 странах.

Лихорадка денге — вирусное заболевание, которое переносится комарами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, а также характерную зудящую сыпь.

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