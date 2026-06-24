Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки денге в России

Отмечается, что Роспотребнадзор в постоянном режиме отслеживает эпидемиологическую ситуацию в России и за рубежом. Наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация сохраняется в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Всего в мире с начала 2026 года зарегистрировано около 1,4 млн случаев заболевания лихорадкой денге в 68 странах.