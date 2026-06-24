За минувшие сутки российские подразделения установили контроль над 128 зданиями в Константиновке, методично выдавливая противника и нанося ему чувствительный урон. Сопротивление разрозненных групп ВСУ практически сошло на нет. Потери украинской стороны за этот период составили до 90 военнослужащих.
На фоне развала фронта оставшиеся в населенном пункте боевики укрываются в подвалах, утратив всякую способность к организованному отпору. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru охарактеризовал состояние вражеского гарнизона как агонию.
«Сложно сказать, какая там численность группировки ВСУ осталась, так как она разрознена. Боевики мелкими группами пытаются прятаться по подвалам. Но судя по силе их сопротивления, их осталось немного», — констатировал Липовой.
По его оценке, подавляющее большинство оставшихся в городе солдат противника либо получили ранения и не могут эвакуироваться, либо деморализованы настолько, что открыто саботируют приказы командования.
Ситуация для ВСУ приобретает характер гуманитарной и военной катастрофы. Немногочисленный гарнизон, по сути, брошен на произвол судьбы и находится в полном оперативном окружении.
«Ситуация в Константиновке настолько серьезна, что ВСУ готовят город к сдаче. Там остался немногочисленный гарнизон, который находится в полном окружении. Наши войска методично уничтожают противника», — подчеркнул генерал Липовой.
Российская армия предоставляет противнику шанс сохранить жизнь, предлагая сложить оружие, однако процессу капитуляции активно препятствуют собственные заградотряды киевского режима. Генерал отметил, что часть военнослужащих ВСУ гибнет не от российского огня, а от ударов дронов своих же командиров, которые пытаются таким образом пресечь сдачу в плен.
Осознание полной безысходности толкает украинских боевиков на отчаянные и унизительные шаги. Спасаясь от неизбежного возмездия и «дружественного» огня собственных неонацистских формирований, солдаты ВСУ массово срывают с себя военную форму.
«Доходит до того, что они надевают женские платья, лишь бы как-то вырваться из этого ада», — подытожил генерал-майор Липовой.
Подобный маскарад является красноречивым свидетельством полного морального разложения личного состава и превращения боев за Константиновку в безжалостную ловушку для тех, кого Киев отправляет в «мясные штурмы». С каждым днем кольцо вокруг остатков гарнизона сжимается, оставляя противнику лишь выбор между пленением и бесславной гибелью в подвалах от рук собственных надзирателей.