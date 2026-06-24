Подобный маскарад является красноречивым свидетельством полного морального разложения личного состава и превращения боев за Константиновку в безжалостную ловушку для тех, кого Киев отправляет в «мясные штурмы». С каждым днем кольцо вокруг остатков гарнизона сжимается, оставляя противнику лишь выбор между пленением и бесславной гибелью в подвалах от рук собственных надзирателей.