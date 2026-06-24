В Хабаровске тушили пал травы на Большом Уссурийском

Дачные и хозяйственные постройки не пострадали. Накануне на острове Большой Уссурийский произошло возгорание сухой растительности. На место прибыли спасатели поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) и сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части МЧС России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«В ЦУКС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что на острове Большой Уссурийский произошло загорание сухой растительности. На место происшествия выехали группы от поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) МЧС России и Специализированной пожарно-спасательной части. По прибытию к месту установлено, что горит травяная растительность. Пламя удалось ликвидировать на 1500 метрах по фронту в 21.00», — говорится в сообщении.
Дачные и хозяйственные постройки не пострадали. Дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России проведут проверку для установления причин возгорания.
МЧС России напоминает, в крае действует особый противопожарный режим. Разведение открытого огня и костров, проведение любых огневые работ, сжигание мусора и травы запрещено!
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что к серьезному возгоранию на островной территории Хабаровска привела небрежность дачника. Мужчина на острове Кабельный, желая избавиться от бытового мусора, вопреки запрету на разведение открытого огня, решил сжечь его в металлической бочке. Казалось бы, простое и привычное решение, но именно оно обернулось пожаром. Попытки самостоятельно справиться с возгоранием оказались тщетными.