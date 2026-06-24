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США потеряли первого в мире триллионера: Илон Маск имел этот статус 12 дней

Илон Маск лишился статуса триллионера за 12 дней.

Источник: Комсомольская правда

Состояние американского бизнесмена Илона Маска снизилось с триллионного уровня до 957 млрд долларов. Об этом пишет Bloomberg Billionaires Index.

Бизнесмен потерял $118 млрд в результате последних рыночных изменений.

Согласно данным торгов, начиная с 16 июня акции Tesla потеряли 4,14%, а SpaceX — 17,13%. При этом, как стало известно в понедельник, бумаги SpaceX падали три дня подряд после заявления о первом выпуске облигаций для финансирования ИИ-разработок.

Накануне KP.RU сообщил, что Маск потерял рекордные 350 млрд долларов на фоне падения акций SpaceX.

О том, что Илон Маск стал первым триллионером в мировой истории стало известно 12 июня. Капитал Маска вырос благодаря IPO SpaceX, которое привлекло $75 млрд, что стало абсолютным рекордом на бирже.

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