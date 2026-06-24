США потеряли первого в мире триллионера: Илон Маск имел этот статус 12 дней

Согласно данным торгов, начиная с 16 июня акции Tesla потеряли 4,14%, а SpaceX — 17,13%. При этом, как стало известно в понедельник, бумаги SpaceX падали три дня подряд после заявления о первом выпуске облигаций для финансирования ИИ-разработок.