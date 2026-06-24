Под Новосибирском выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию

Выпускник школы № 10 «Пересвет» в Бердске Роман Полетаев получил максимальный результат на ЕГЭ по обществознанию. Об этом сообщили в управлении образования города.
В управлении образования отметили, что успех школьника стал результатом упорного труда и качественной подготовки.
— Копилка высших достижений снова пополнилась! Этот успех — результат огромного труда, целеустремленности и, конечно, профессионализма педагога. Поздравляем Романа и его наставника с этим замечательным достижением! Желаем Роману успехов при поступлении в вуз и новых побед, — сообщили в ведомстве.
Подготовкой выпускника к государственному экзамену занималась учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории Ирина Медведева.