Под Новосибирском выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию

— Копилка высших достижений снова пополнилась! Этот успех — результат огромного труда, целеустремленности и, конечно, профессионализма педагога. Поздравляем Романа и его наставника с этим замечательным достижением! Желаем Роману успехов при поступлении в вуз и новых побед, — сообщили в ведомстве.