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Под Новосибирском выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию

Это ученик школы № 10 Бердска.

Источник: Комсомольская правда

Выпускник школы № 10 «Пересвет» в Бердске Роман Полетаев получил максимальный результат на ЕГЭ по обществознанию. Об этом сообщили в управлении образования города.

В управлении образования отметили, что успех школьника стал результатом упорного труда и качественной подготовки.

— Копилка высших достижений снова пополнилась! Этот успех — результат огромного труда, целеустремленности и, конечно, профессионализма педагога. Поздравляем Романа и его наставника с этим замечательным достижением! Желаем Роману успехов при поступлении в вуз и новых побед, — сообщили в ведомстве.

Подготовкой выпускника к государственному экзамену занималась учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории Ирина Медведева.