Трамваи не будут ходить по Большой Черемушкинской улице с 27 июня по 1 июля

«В эти дни трамваи поедут по измененным маршрутам: № 26к — от метро “Университет” до Черемушек; № 38 — от ДК “Компрессор” (метро “Авиамоторная”) через метро “Тульская” и ул. Серпуховский Вал до метро “Октябрьская”, — говорится в сообщении.