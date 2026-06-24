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Трамваи не будут ходить по Большой Черемушкинской улице с 27 июня по 1 июля

С 27 июня по 1 июля 2026 года трамваи не будут ходить по ул. Большая Черемушкинская, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В эти дни трамваи поедут по измененным маршрутам: № 26к — от метро “Университет” до Черемушек; № 38 — от ДК “Компрессор” (метро “Авиамоторная”) через метро “Тульская” и ул. Серпуховский Вал до метро “Октябрьская”, — говорится в сообщении.

Вместо трамваев будут запущены автобусы № 026 — от станции метро «Профсоюзная» до «Октябрьской».

В пресс-службе пояснили, что изменения вводятся на время переноса трамвайных путей на ул. Большая Черемушкинская. Их вернут на прежнее место после строительства Троицкой линии метро.