Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, кто может досрочно выйти на пенсию за выслугу лет

Юрист Петкилев: военные и космонавты могут досрочно выйти на пенсию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и космонавты при наличии определенной выслуги лет могут досрочно выйти на пенсию, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев.

"Отдельную категорию составляют пенсии за выслугу лет. Космонавты имеют на них право при общей выслуге в 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин (с обязательным стажем в летно-испытательном отряде). Сотрудники МВД, военнослужащие ВС РФ и иных силовых ведомств могут выйти на пенсию после 20 лет службы, — сказал Петкилев.

Он уточнил, что для этих категорий граждан возраст выхода на пенсию не имеет значения, важен специальный стаж. Благодаря повышенным коэффициентам за экстремальные условия отдельные периоды службы засчитываются в выслугу лет на льготных условиях. Так, например, космонавту один месяц службы на штатных должностях засчитывается за два месяца, а месяц космического полета — за пять месяцев.

«Похожий подход применяется и в отношении педагогов. Они имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости при наличии не менее 25 лет педагогической деятельности в организациях для детей, которая назначается с отсрочкой в пять лет после выработки стажа», — отметил Петкилев.

Эксперт пояснил, что по закону педагоги имеют право на досрочную страховую пенсию по старости, а не на пенсию за выслугу лет. При этом основание в обоих случаях одинаковое — наличие необходимого специального стажа.