В учреждениях для детей в нескольких регионах нашли некачественные блюда

По данным ведомства, не зарегистрировано проб готовых блюд, не соответствующих требованиям по микробиологическим показателям, в Республике Ингушетия, Ненецком автономном округе. Блюд, не соответствующих требованиям по калорийности и химическому составу, не обнаружено в Орловской, Смоленской и Мурманской областях, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Адыгея, Ингушетия, Карелия, в Ставропольском крае.