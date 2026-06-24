В учреждениях для детей в нескольких регионах нашли некачественные блюда

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Блюда, не соответствующие требованиям по микробиологическим показателям, обнаружены в некоторых субъектах России в организациях для детей в 2025 году, в 30 регионах количество нарушений превышает значение среднего показателя по Российской Федерации. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.
«В 30 субъектах Российской Федерации удельный вес проб готовых блюд, отобранных в организациях для детей, не соответствующих требованиям по микробиологическим показателям, превышает значение среднего показателя по Российской Федерации (1,7%), в том числе в республиках Дагестан (13,9%), Тыва (8,9%) и Саха (Якутия) (5,2%), Новгородской (6,8%) области», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, не зарегистрировано проб готовых блюд, не соответствующих требованиям по микробиологическим показателям, в Республике Ингушетия, Ненецком автономном округе. Блюд, не соответствующих требованиям по калорийности и химическому составу, не обнаружено в Орловской, Смоленской и Мурманской областях, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Адыгея, Ингушетия, Карелия, в Ставропольском крае.
В Роспотребнадзоре добавили, что в 34 субъектах страны удельный вес проб готовых блюд, отобранных в организациях для детей, не соответствующих требованиям по энергетической ценности и химическому составу, превышает значение среднего показателя по Российской Федерации (5,5%), в том числе в Республике Дагестан (47,9%), Ненецком автономном округе (27,8%), Карачаево-Черкесской (13,7%) и Чеченской (16,9%) республиках.