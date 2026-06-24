Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики лихорадки денге

Мерами профилактики лихорадки денге являются закрытая одежда и москитные сетки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Основными мерами профилактики лихорадки денге являются использование защитных средств от комаров, закрытая одежда и москитные сетки на окнах, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Для профилактики лихорадки денге используйте репелленты для защиты от укусов насекомых. Носите одежду с длинными рукавами и брюки, предпочтительно из светлых тканей. Устанавливайте москитные сетки на окна и двери при проживании в гостиницах или других местах для ночлега», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что также следует избегать экскурсий в болотистые районы. Кроме того, перед поездкой в другую страну лучше изучить текущую эпидобстановку. В случае недомогания по возвращении из путешествия необходимо обратиться к врачу и сообщить ему о прошедшей поездке.

Лихорадка денге — вирусное заболевание, которое переносится комарами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, а также характерную зудящую сыпь.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше