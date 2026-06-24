Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики лихорадки денге

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Основными мерами профилактики лихорадки денге являются использование защитных средств от комаров, закрытая одежда и москитные сетки на окнах, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Для профилактики лихорадки денге используйте репелленты для защиты от укусов насекомых. Носите одежду с длинными рукавами и брюки, предпочтительно из светлых тканей. Устанавливайте москитные сетки на окна и двери при проживании в гостиницах или других местах для ночлега», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что также следует избегать экскурсий в болотистые районы. Кроме того, перед поездкой в другую страну лучше изучить текущую эпидобстановку. В случае недомогания по возвращении из путешествия необходимо обратиться к врачу и сообщить ему о прошедшей поездке.
Лихорадка денге — вирусное заболевание, которое переносится комарами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, а также характерную зудящую сыпь.