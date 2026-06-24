Роспотребнадзор назвал основные меры профилактики лихорадки денге

В Роспотребнадзоре отметили, что также следует избегать экскурсий в болотистые районы. Кроме того, перед поездкой в другую страну лучше изучить текущую эпидобстановку. В случае недомогания по возвращении из путешествия необходимо обратиться к врачу и сообщить ему о прошедшей поездке.