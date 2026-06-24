Эксперт предупредила, чем на самом деле рискует удаленщик в путешествии

— Риск не в самом путешествии, а в его последствиях. В дороге легко теряется связь, подводит интернет, и вот уже сорванные сроки становятся законным основанием для претензий. Правда, уволить просто за сам факт отъезда нельзя. Руководство обязано доказать, что смена локации реально помешала работе. Некоторые компании заранее прописывают в договоре обязанность предупреждать о длительных поездках, и нарушение этого пункта тоже сыграет против сотрудника, — рассказывает карьерный консультант Зулия Лоикова.