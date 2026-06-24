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Роспотребнадзор: в РФ с начала года зафиксировали 127 завозных случаев денге

Рисков распространения заболевания в стране нет, сообщили в ведомстве.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал 127 завозных случаев лихорадки денге в России за пять месяцев 2026 года. Ситуация держится на контроле, риск распространения на территории РФ отсутствует, сообщили в ведомстве.

«Роспотребнадзор в постоянном режиме отслеживает эпидемиологическую ситуацию в России и за рубежом. Риск распространения лихорадки денге на территории РФ отсутствует, но возможны завозы заболевания путешественниками, прибывающими из эндемичных стран. В 2025 году в России было зарегистрировано 178 завозных случаев, за пять месяцев 2026 года — уже 127», — говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в «Максе».

В Роспотребнадзоре отметили, что наиболее сложная эпидемиологическая ситуация с лихорадкой денге наблюдается в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Наибольшее количество случаев заболевания наблюдается в Бразилии, Боливии, Колумбии, Мексике, Перу, Эквадоре, Индонезии, Вьетнаме, Шри-Ланке, Малайзии, Индии, Камбодже, Таиланде и на Мальдивах.

Туристам, отправляющимся в тропические страны, рекомендуется соблюдать правила безопасности: ознакомиться с информацией о случаях инфекций в регионе, использовать репелленты для защиты от укусов насекомых, носить одежду с длинными рукавами и брюки, предпочтительно из светлых тканей, устанавливать москитные сетки на окна и двери при проживании в гостиницах или других местах для ночлега, избегать экскурсий в болотистые районы.

«После возвращения внимательно следите за своим самочувствием. При появлении симптомов (высокая температура, головная боль, сыпь или боли в суставах) немедленно обратитесь к врачу и сообщите о своих поездках», — советуют в Роспотребнадзоре.

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