Роспотребнадзор: в РФ с начала года зафиксировали 127 завозных случаев денге

«Роспотребнадзор в постоянном режиме отслеживает эпидемиологическую ситуацию в России и за рубежом. Риск распространения лихорадки денге на территории РФ отсутствует, но возможны завозы заболевания путешественниками, прибывающими из эндемичных стран. В 2025 году в России было зарегистрировано 178 завозных случаев, за пять месяцев 2026 года — уже 127», — говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в «Максе».