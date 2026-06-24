В Красноярске в сквере Космонавтов обновят детские площадки

В Красноярске в сквере Космонавтов, расположенном в микрорайоне Зеленая Роща, начали обновлять детские площадки. Об этом сообщили в Красгорпарке.
Границы парка проходят по проспекту Металлургов, улицам Терешковой, Николаева и Устиновича. Подрядчик уже приступил к демонтажу игровых элементов. Новое оборудование закуплено и готовится к установке.
На площадках также обновят покрытие и добавят новые игровые элементы. Работы планируют провести в кратчайшие сроки. Сейчас участки огорожены сигнальной лентой.
Жителей просят быть внимательными и не пускать детей за ограждение, пока там идут работы.