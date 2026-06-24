С виновника лесного пожара взыскали более 80 миллионов рублей в Приморье

В Приморском крае с виновника лесного пожара взыскали ущерб на сумму 80,7 миллиона рублей. Выгорание сухой травы навредило среде обитания краснокнижных животных. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Возгорание площадью 25 гектаров произошло на территории Спасского лесничества. Огонь перешел туда с участка, который принадлежит местному предприятию. Выяснилось, что землевладелец пренебрег правилами пожарной безопасности и не обустроил минерализованную полосу, хотя был обязан это сделать. Низовой пожар затронул местности, где обитают амурский тигр, дальневосточный лесной кот и уссурийский олень.
«Решением Черниговского районного суда по иску природоохранного прокурора на виновника возложена обязанность возместить причиненный ущерб», — рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
В настоящее время вынесенный приговор еще не вступил в свою законную силу.