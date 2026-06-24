С виновника лесного пожара взыскали более 80 миллионов рублей в Приморье

Возгорание площадью 25 гектаров произошло на территории Спасского лесничества. Огонь перешел туда с участка, который принадлежит местному предприятию. Выяснилось, что землевладелец пренебрег правилами пожарной безопасности и не обустроил минерализованную полосу, хотя был обязан это сделать. Низовой пожар затронул местности, где обитают амурский тигр, дальневосточный лесной кот и уссурийский олень.