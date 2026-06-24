В Хабаровске закрыли пешеходную зону Амурского бульвара возле ж/д вокзала

Реконструкция Амурского бульвара в Хабаровске продолжается — работы стартовали на участке от железнодорожного вокзала (Ленинградский переулок) до улицы Дикопольцева. Рабочие приступили к демонтажу старой брусчатки, зону перекрыли для пешеходов. При этом трамваи своих маршрутов не изменили, они следуют до конечной остановки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Планируется, что трамвайную остановку возле вокзала перенесут, а рельсы отремонтируют. Рядом установят новые скамейки, урны, фонари и камеры видеонаблюдения.
Старое покрытие пешеходных дорожек уже начали снимать, к осени здесь появятся новая брусчатка и асфальтированные велодорожки. При этом основные пешеходные маршруты и дорожки намерены сохранить для удобства граждан.
Также на бульваре спилят аварийные деревья, однако в мэрии пообещали сохранить зеленые насаждения и высадить новые саженцы.
Напомним, что в Хабаровске приступили и к реконструкции Уссурийского бульвара. На участке от улицы Пушкина до улицы Шеронова меняют брусчатку и убирают старые деревья. Работы планируют завершить до 30 сентября 2026 года.