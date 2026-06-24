В Хабаровске закрыли пешеходную зону Амурского бульвара возле ж/д вокзала

Реконструкция Амурского бульвара в Хабаровске продолжается — работы стартовали на участке от железнодорожного вокзала (Ленинградский переулок) до улицы Дикопольцева. Рабочие приступили к демонтажу старой брусчатки, зону перекрыли для пешеходов. При этом трамваи своих маршрутов не изменили, они следуют до конечной остановки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».