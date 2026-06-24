«Лучший по профессии»: в Красноярском крае назвали имена победителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 26 июня в Красноярске состоится торжественное награждение победителей региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Церемония пройдет на ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
В регионе уже определили лучшего сварщика, повара, агронома, специалиста по эксплуатации беспилотных авиационных систем и победителя в спецноминации для участников СВО «Второй старт». Ко Дню железнодорожника в крае проведут состязания среди машинистов грузового и пассажирского вида движения.
Конкурс по каждой из номинаций проходит в два этапа — региональный и федеральный. В Красноярском крае организует мероприятие агентство труда и занятости населения. Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры».
Все профессии, представленные в номинациях конкурса, актуальны для экономики региона. Конкурсные задания предусматривают проверку теоретических знаний и демонстрацию практических навыков участников. Оценку профессиональным качествам конкурсантов дают члены экспертной комиссии. В их состав входят представители работодателей, образовательных организаций, осуществляющих обучение по соответствующим направлениям.
Говоря о значимости конкурса, заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин, отмечает: «Конкурс “Лучший по профессии” — это не просто соревнование, а инструмент продвижения востребованных на рынке труда рабочих специальностей. Мероприятие также способствует повышению производительности труда, что соответствует приоритетам, которые обозначил Губернатор края Михаил Котюков».
Одними из первых в регионе стали известны имена победителей в номинации «Второй старт», в которой принимали участие ветераны СВО. В Красноярском краевом центре профориентации и развития квалификаций за лидирующие позиции боролись 10 конкурсантов.
В итоге 1-е место занял Виталий Лавров, офицер-воспитатель Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя (г. Красноярск);
2-е место — Матвей Мартынов, тренер-преподаватель (ИП Мартынов М. С., г. Красноярск);
3-е место — Павел Журавлев, ведущий инженер Управления капитального строительства (г. Лесосибирск).
«Здесь мой богатый опыт в сфере вооружения и службы в органах внутренних дел раскрылся с неожиданной стороны. Вернувшись с фронта и пройдя реабилитацию после ранения, я начал новую главу своей жизни — получил педагогическое образование. Это мой второй старт, и я искренне рад быть наставником для ребят, которым предстоит защищать нашу Родину», — поделился Виталий Лавров.
Лидерскую тройку в номинации «Сварщик» заняли жители Красноярска: 1-е место — Антон Диваков (АО «Транснефть — Западная Сибирь»), 2-е место — Роман Гарин (АО «Транснефть — Западная Сибирь»), 3-е место — Михаил Пузанов (ООО «БТС — Красноярск»).
В теоретической части Конкурса оценивались знания по сварке, охране труда и технике безопасности. В практической — участники за 90 минут должны были сварить два образца по сборочным чертежам и технологическим картам. Площадкой для состязаний стал Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики.
На базе Красноярского техникума индустрии гостеприимства и сервиса был определен лучший повар. Участники не только приготовили три блюда за отведенные им три часа, но также решали тесты и кейсовые задачи, по которым жюри оценивало знания в области технологии приготовления, охраны труда и техники безопасности.
Лидером номинации стал представитель Норильска (ООО «Норильскникельсервис») Александр Скибин. На втором и третьем месте — повара из Красноярска: Алина Ринглер (Красноярский техникум индустрии гостеприимства и сервиса) и Виталий Косов (ООО ТС «Командор») соответственно.
Для Александра Скибина конкурс — это возможность показать своё мастерство в создании блюд аутентичной полярной кухни. Теперь он нацелен на успех на федеральном этапе состязания.
Участники номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем» в ходе выполнения тестовых заданий и решения кейсов доказали свой профессионализм и лидерские позиции региона в этой области.
Региональный этап конкурса прошел на площадке Политехнического института Сибирского федерального университета.
Практическая часть включала сборку беспилотного воздушного судна, развёртывание наземной станции управления, а также прохождение трассы с формированием цифрового двойника и созданием 3D‑модели исследуемого объекта.
«Беспилотные авиационные системы прочно входят в повседневную практику множества отраслей. Среди лидеров по внедрению таких технологий — промышленность, лесоохрана, сферы транспорта и сельского хозяйства, — отмечает Сергей Селюнин. — Специалисты в этой области стали одними из самых востребованных на рынке труда. С помощью конкурса мы продвигаем профессию, чтобы молодежь выбирала ее для обучения, и экономика своевременно получала необходимые кадры».
Победителем и призерами номинации стали:
1-е место — Александр Спиридонов (г. Красноярск);
2-е место — Олег Крупенько (г. Красноярск);
3-е место — Виктор Белослудцев (г. Красноярск).
Среди агрономов победителем номинации стал Виталий Соколов — главный агроном из Рыбинского муниципального округа (ООО «ОПХ СОЛЯНСКОЕ»).
Площадкой для проведения номинации выступил Уярский сельскохозяйственный техникум.
Участникам конкурса необходимо было выполнить тест по агрономии, а затем в лаборатории они проводили отбор зерна, исследовали его качество и засоренность. В реальных полевых условиях конкурсанты исследовали посевы, разбирали сноповые образцы, проводили бракераж посевов и организовывали борьбу с вредителями.
Второе место в конкурсе занял Федор Лысак — главный агроном ООО «Крестьянское хозяйство Родник» Балахтинско-Новоселовского муниципального округа, третье — Матвей Трофимов, агроном АО «Растениеводческое предприятие в Назарово» г. Назарово.
Председатель экспертной комиссии — директор Института агроэкологических технологий Красноярского аграрного университета Виктория Грубер поделилась эмоциями после конкурсного дня: «Конкурсанты номинации — это представители серьезных краевых сельскохозяйственных предприятий, лучших товаропроизводителей. Их участие в конкурсе уже говорит о высокой подготовке кадров. Желаю победителю регионального этапа победить в федеральном, и показать всей России высокие профессиональные компетенции».
Победители по каждой номинации региональных этапов конкурса будут направлены на федеральные этапы.
Лучшие по итогам федеральных этапов получают денежные поощрения: за первое место — 1 млн рублей, второе место — 500 тыс. рублей и третье — 300 тыс. рублей.
Напомним, награждение состоится 26 июня, в 12:00, в МВДЦ «Сибирь» в Красноярске (ул. Авиаторов, 19) в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Ярмарка трудоустройства — ежегодное событие, которое объединяет соискателей и работодателей: от небольших компаний до крупнейших корпораций. В программе — собеседования, тренинговые занятия, интерактивы. Прийти можно даже с малышами. Для удобства родителей будет организована игровая площадка с помощником по присмотру за детьми. Для ребят постарше проведут профориентацию: знакомство с миром профессий, консультации и тестирование на выявление склонностей к определенным специальностям.