«Лучший по профессии»: в Красноярском крае назвали имена победителей

«Здесь мой богатый опыт в сфере вооружения и службы в органах внутренних дел раскрылся с неожиданной стороны. Вернувшись с фронта и пройдя реабилитацию после ранения, я начал новую главу своей жизни — получил педагогическое образование. Это мой второй старт, и я искренне рад быть наставником для ребят, которым предстоит защищать нашу Родину», — поделился Виталий Лавров.