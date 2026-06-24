Жителей Новосибирска предупредили о фейковых сайтах-ловушках для проверки долгов

В Новосибирске и области активизировались мошеннические сайты, предлагающие проверить долги и оплатить штрафы. Злоумышленники используют схему с оформлением подписки на фиктивные цифровые сервисы, после чего осуществляют скрытые списания. Об этом сообщает издание Банки.ру, ссылаясь на компанию F6.
Фейковые сайты маскируются под многофункциональные платформы, обещая не только выявить задолженности и риски ограничений, но и определить местоположение устройства, отследить посылку, а также рассчитать матрицу судьбы и составить персональный гороскоп. Некоторые из них предлагают скачать шаблоны заявлений на отпуск или увольнение, а другие — найти совпадения по фотографии. Для продвижения таких ресурсов часто используются рекламные инструменты поисковых систем, благодаря чему они появляются в верхней части выдачи и вызывают ложное доверие.
Все такие сайты работают по одному принципу: пользователю предлагают бесплатный пробный доступ, например, за 5 рублей, или полноценную подписку. Вводя платежные данные, человек рискует потерять все деньги на своем банковском счете из-за компрометации данных банковской карты.
Эксперты настоятельно советуют проверять информацию о штрафах и долгах исключительно через официальные государственные сервисы и никогда не передавать финансовые данные незнакомым ресурсам. При малейших подозрениях на утечку данных карту следует немедленно заблокировать, обратившись в банк по горячей линии или через мобильное приложение.
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Татьяна Картавых