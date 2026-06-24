Жителей Новосибирска предупредили о фейковых сайтах-ловушках для проверки долгов

Фейковые сайты маскируются под многофункциональные платформы, обещая не только выявить задолженности и риски ограничений, но и определить местоположение устройства, отследить посылку, а также рассчитать матрицу судьбы и составить персональный гороскоп. Некоторые из них предлагают скачать шаблоны заявлений на отпуск или увольнение, а другие — найти совпадения по фотографии. Для продвижения таких ресурсов часто используются рекламные инструменты поисковых систем, благодаря чему они появляются в верхней части выдачи и вызывают ложное доверие.