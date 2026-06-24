24 июня: какой сегодня церковный праздник

24 июня 2026 года, среда — традиционный постный день у православных христиан. Кроме того, он попадает на период Апостольского поста. В этот день православная церковь чтить память Апостолов Варфоломея и Варнавы (I), а также преподобного Варнавы Ветлужского (1445). Апостол Варфорломей: Святой апостол Варфоломей, один из 12 учеников Христа, проповедовал в Сирии, Малой Азии и Индии. Ему приписывается перевод Евангелия по Матфею. Своими проповедями обратил многих язычников ко Христу, за что был казнен язычниками. Апостол Варнава: Апостол Варнава, один из 70 учеников Христа. Вместе с апостолом Павлом проповедовал в Малой Азии и на Кипре. Принял мученическую смерть за веру. Преподобный Варнава Ветлужский: Подвижник, уроженец Великого Устюга, 28 лет провёл в отшельничестве на берегу реки Ветлуги на Красной горе, предсказав будущее заселение этих мест. После кончины преподобного, на место его подвигов стекались многие монахи. Со временем иноки построили две церкви — одну на Красной горе в честь Пресвятой Троицы, а другую — над гробом преподобного — во имя святителя Николая Чудотворца, и основали «общежительный монастырь, получивший название “Варнавинской пустыни”. Кроме того, в этот день отмечается перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского (1572). Преподобный Ефрем Новоторжский, венгр по происхождению, прибыл на Русь вместе с братьями Моисеем Угрином и Георгием. Поступил на службу к князю Ростовскому Борису. После убийства князя и брата Георгия удалился на реку Тверцу для иноческой уединенной жизни. Там он основал монастырь в память о святых страстотерпцах Борисе и Глебе, а при обители устроил приют для бедных. Преподобный мирно скончался в глубокой старости. Его мощи были обретены в 1572 году. 24 июня 2026 года в церкви совершают празднование в честь иконы Божией Матери: Достойно есть (Милующая) (X).