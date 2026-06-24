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Новосибирцам рассказали, кому положена ежегодная семейная выплата

Заявление подаётся с 1 июня по 30 сентября через Госуслуги.

Источник: Vardan Papikyan/CC0

Работающие родители с двумя и более детьми могут получить ежегодную выплату, возвращающую 7% из 13% уплаченного НДФЛ. По словам экономиста Игоря Балынина, в отдельных случаях общая сумма для семьи может превысить 100 тысяч рублей, пишет «Газета.Ru».

Выплата положена семьям со среднедушевым доходом не выше 1,5 прожиточного минимума в регионе. Заявление подаётся с 1 июня по 30 сентября через Госуслуги, Социальный фонд или МФЦ — дополнительные документы не нужны. Выплата назначается каждому родителю отдельно и зависит от его дохода и уплаченного НДФЛ. При назначении учитывается и имущественная обеспеченность семьи.

Например, семья с двумя детьми при доходе 117 тысяч рублей в месяц может вернуть почти 100 тысяч, с тремя детьми — более 122 тысяч, с четырьмя — до 147 тысяч рублей.