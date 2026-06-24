Новосибирцам рассказали, кому положена ежегодная семейная выплата

Выплата положена семьям со среднедушевым доходом не выше 1,5 прожиточного минимума в регионе. Заявление подаётся с 1 июня по 30 сентября через Госуслуги, Социальный фонд или МФЦ — дополнительные документы не нужны. Выплата назначается каждому родителю отдельно и зависит от его дохода и уплаченного НДФЛ. При назначении учитывается и имущественная обеспеченность семьи.