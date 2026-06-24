В 2027 году в крае преобразятся 32 территории

Губернатор края Михаил Котюков поблагодарил всех неравнодушных жителей края, которые высказали свое мнение и приняли участие в голосовании: «Жители региона видят результат: проголосовали — в следующем году уже проводят время с детьми в сквере, а не на пустыре. Это правильно, темпы снижать не планируем, будем и дальше выбирать и благоустраивать. Хочу также отметить дружную команду волонтёров. Они — главные помощники и агитаторы. В этом году более четырех тысяч добровольцев участвовали в проекте, в основном молодые люди от 14 лет и наши “серебряные” волонтёры, самому старшему из которых исполнилось 77 лет!».