В 2027 году в крае преобразятся 32 территории

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители Красноярского края определили территории, которые будут благоустроены в 2027 году.
В этом году голосование за объекты благоустройства проходило одновременной по всей стране с 22 апреля по 12 июня по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В Красноярском крае победителями стали 32 территории, набравшие самое большое количество голосов жителей. Всего муниципалитеты предложили на выбор 83 объекта. В голосовании участвовали 24 городских округа и поселения с численностью свыше 10 тысяч человек.
Губернатор края Михаил Котюков поблагодарил всех неравнодушных жителей края, которые высказали свое мнение и приняли участие в голосовании: «Жители региона видят результат: проголосовали — в следующем году уже проводят время с детьми в сквере, а не на пустыре. Это правильно, темпы снижать не планируем, будем и дальше выбирать и благоустраивать. Хочу также отметить дружную команду волонтёров. Они — главные помощники и агитаторы. В этом году более четырех тысяч добровольцев участвовали в проекте, в основном молодые люди от 14 лет и наши “серебряные” волонтёры, самому старшему из которых исполнилось 77 лет!».
Самыми активными в голосовании в этом году оказались жители в Енисейске, Ужуре, Кодинске, Иланском, Дивногорске, посёлках Курагино, Шушенское и Берёзовка.
В итоге в 2027 году преобразятся:
в Ачинске — продолжение благоустройства парка «Берёзовая роща» в микрорайоне Авиатор.
в Бородино — Майский сквер.
в Заозёрном — городской парк культуры (продолжение обустройства).
в Боготоле — сквер «Берёзовая роща».
в Дивногорске — парк «Жарки».
в Енисейске — новый сквер в районе ул. Ленина, 10.
в Лесосибирске — Молодежный сквер.
в Железногорске — новый сквер в районе проспекта Курчатова, 54А.
в Зеленогорске — территория в микрорайоне Простоквашино.
в Канске — площадь возле ЗАГСа.
в Минусинске — два сквера — в районе ул. Ботаническая, 20 и ул. Вокзальная, 18 Г.
в Назарове — набережная реки Ададым.
в Норильске — парк «Озеро Долгое» и территория возле Норильского заполярного театра драмы.
в Сосновоборске — Студенческий сквер.
в Шарыпове — новое место отдыха на проспекте Байконур.
в посёлке Емельяново — спортивная детская игровая площадка.
в Иланском — сквер в Центральном районе.
в Кодинске — сквер у перекрестка на ул. Гайнулина.
в посёлке Курагино — сквер «Весёлый кораблик».
в Ужуре — участок улицы Ленина.
в Уяре — Коммунальный сквер.
в посёлке Шушенское — пешеходный бульвар Светлый.
В Красноярске лидером по числу проголосовавших стал сквер по пр. Металлургов у ледового дворца «Сокол», набравший почти 27 тысяч голосов. На втором месте набережная Енисея в микрорайоне Тихие Зори с результатом свыше 25 тысяч голосов, на третьем месте Ботанический бульвар, за который отдали голоса почти 24 тысячи красноярцев.
Также в следующием году в Красноярске преобразится набережная Енисея в районе ул. Крайняя, за неё проголосовали больше 22 тысяч жителей. Будут благоустроены сквер «Московский тракт», сквер им. Крутовского на ул. К. Маркса и территория в районе домов 41б и 41 В на ул. Калинина, набравшие примерно по 15 тысяч голосов. А также набережная реки в посёлке Берёзовка, который впервые в этом году участвовал в голосовании в составе городского округа.
Говоря об итогах голосования, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Максим Говорушкин сказал:
«Свыше 325 тысяч жителей проголосовали за одну из предложенных территорий. Благодарю каждого неравнодушного жителя, сделавшего выбор, и таким образом внесшего вклад в развитие своего населённого пункта. Для каждой победившей территории будет разработан дизайн-проект, в котором обязательно учтут пожелания жителей. Все победившие территории благоустроят в следующем году».
Отметим, что в текущем году в крае благоустраиваются 33 территории, за которые проголосовали жители края в 2025 году.