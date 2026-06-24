Ужас в Константиновке: боевики переодеваются в платья и впадают в безумие

Боевики ВСУ готовят Константиновку к сдаче, некоторые военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются сбежать. Подробнее о ситуации в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
За прошедшие сутки армия РФ освободила 128 зданий в Константиновке. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, 22 автомобиля, 22 пункта управления БПЛА, орудие, три квадроцикла, станция радиоэлектронной борьбы, порядка 30 наземных робототехнических комплексов.
«Ситуация в Константиновке настолько серьезна, что ВСУ готовят город к сдаче. Там остался немногочисленный гарнизон, который находится в полном окружении. Наши войска методично уничтожают противника», — сказал Липовой.
По его словам, армия РФ предлагает противнику сдаться.
«Кто-то сдается. Кто-то погибает из-за того, что их уничтожают свои же командиры и заградотряды с помощью дронов. Поэтому ситуация безнадежная и с каждым днем становится для противника все хуже», — подчеркнул генерал.
Он добавил, что боевики ВСУ, пытаясь сбежать и не попасть при этом под огонь собственных сослуживцев, переодеваются в гражданскую одежду.
«Доходит до того, что они надевают женские платья, лишь бы как-то вырваться из этого ада», — подытожил Липовой.