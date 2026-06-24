Делегация Красноярского края поедет на форум женщин Севера в Москву

Многие из них занимаются общественными инициативами, связанными с развитием северных территорий, сохранением традиционной культуры и родных языков коренных народов. Форум пройдет с 30 июня по 1 июля в Национальном центре «Россия» в Москве. Его организуют Совет Федерации, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Евразийский женский форум.