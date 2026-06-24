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Делегация Красноярского края поедет на форум женщин Севера в Москву

Делегация Красноярского края примет участие во втором Форуме женщин Севера в Москве. В нее вошли 16 представительниц региона.

Делегация Красноярского края примет участие во втором Форуме женщин Севера в Москве. В нее вошли 16 представительниц региона. Об этом сообщили в агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.

Делегацию возглавит заместитель руководителя агентства Наталья Астахова. В форумной программе примут участие женщины из числа коренных малочисленных народов, представители органов местного самоуправления, сфер культуры, образования и здравоохранения. Также в состав делегации вошли участницы программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель» и «Земский работник культуры».

Многие из них занимаются общественными инициативами, связанными с развитием северных территорий, сохранением традиционной культуры и родных языков коренных народов. Форум пройдет с 30 июня по 1 июля в Национальном центре «Россия» в Москве. Его организуют Совет Федерации, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Евразийский женский форум.

Участники обсудят развитие северных территорий, сохранение традиционных знаний и языков, здравоохранение, образование, туризм и традиционное природопользование. По итогам форума подготовят предложения по поддержке женских инициатив и устойчивому развитию северных регионов.

Первый форум женщин Севера прошел в 2023 году в Санкт-Петербурге и собрал около тысячи участников из 28 регионов страны.

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