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Сборная Англии на ЧМ-2026 не смогла забить ни одного гола Гане

Сборная Англии и Ганы не смогли забить ни одного гола друг другу в матче чемпионата мира по футболу.

Источник: Аргументы и факты

У сборной Англии не получилось обыграть команду Ганы в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу, что стало сенсацией, оба участника встречи, которая проходила в Фоксборо в американском штате Массачусетс, не забили ни одного гола.

Англичане на матче проявляли минимум активности и избегали креативных решений в атаке, сконцентрировавшись на поперечных передачах. Ганские футболисты, в свою очередь, пытались закрывать свободные зоны для соперника.

Самый опасный момент произошёл на 79-й минуте игры, когда нападающий сборной Ганы Принс Аду пробил по воротам, но его товарищ по команде, Семеньо, преградил путь мячу.

Напомним, 13 июня сообщалось, что в американском городе Канзас-Сити у английских футболистов во время подготовки к ЧМ-2026 украли бутсы, официальные мячи турнира и тренировочное оборудование. Позже стало известно, что полиция США задержала двух подозреваемых в этом преступлении.

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