Сборная Англии на ЧМ-2026 не смогла забить ни одного гола Гане

У сборной Англии не получилось обыграть команду Ганы в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу, что стало сенсацией, оба участника встречи, которая проходила в Фоксборо в американском штате Массачусетс, не забили ни одного гола.
Англичане на матче проявляли минимум активности и избегали креативных решений в атаке, сконцентрировавшись на поперечных передачах. Ганские футболисты, в свою очередь, пытались закрывать свободные зоны для соперника.
Самый опасный момент произошёл на 79-й минуте игры, когда нападающий сборной Ганы Принс Аду пробил по воротам, но его товарищ по команде, Семеньо, преградил путь мячу.
Напомним, 13 июня сообщалось, что в американском городе Канзас-Сити у английских футболистов во время подготовки к ЧМ-2026 украли бутсы, официальные мячи турнира и тренировочное оборудование. Позже стало известно, что полиция США задержала двух подозреваемых в этом преступлении.