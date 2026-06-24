Новые остановки появятся в Нанайском районе

В селе Джари при поддержке правительства Хабаровского края продолжают реализовывать три проекта ТОС: «НЬЮ ДЖАРИ», «Селяне» и «Дёлом на». Совсем скоро установят новые остановочные павильоны. В первую очередь — у мест сбора школьников, чтобы ожидание автобуса стало удобнее.