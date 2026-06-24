Хабаровчанина отправили в колонию-поселение на 1 год и 1 месяц за кражу ноутбуков из комиссионки

В конце декабря 2025 года 36-летний хабаровчанин ночью сломал рольставни и разбил камнем окно комиссионки по продаже цифровой техники. Далее мужчина разбил тем же камнем витрину, забрал пять ноутбуков и скрылся. Стоимость похищенной техники оценили в 150 тысяч рублей, еще в 50 тысяч — расходы на покупку новой витрины и стекла. Мужчину задержали менее чем за сутки. Как выяснилось, два года назад злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности за нетрезвое вождение, а в 2025 году его осудили за умышленное причинение среднего вреда здоровью. Украденное мужчина обменял в другой комиссионке на сотовый телефон. Полиция успела изъять один ноутбук, остальные уже продали. В счет погашения ущерба также изъяли смартфон злоумышленника. Мужчине дали 1 год и 1 месяц лишения свободы в колонии-поселении.