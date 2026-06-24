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«Кухню дьявола» открыли в хабаровском арт-комплексе «Последний император»

В арт-комплексе «Последний император» появилась новая экспозиция, посвященная японскому отряду 731 и Хабаровскому процессу 1949 года. Проект «Кухня дьявола» создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Выставка «Дальневосточный гамбит: судьба императора» рассказывает об истории России, Китая и Японии конца XIX — первой половины XX века. Теперь ее дополнили материалами о разработках биологического оружия и опытах.

В арт-комплексе «Последний император» появилась новая экспозиция, посвященная японскому отряду 731 и Хабаровскому процессу 1949 года. Проект «Кухня дьявола» создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Выставка «Дальневосточный гамбит: судьба императора» рассказывает об истории России, Китая и Японии конца XIX — первой половины XX века. Теперь ее дополнили материалами о разработках биологического оружия и опытах над людьми, которые проводил спецотряд японских вооруженных сил. Также экспозиция освещает судебный процесс над 12 бывшими военнослужащими Квантунской армии. В управлении культуры администрации Хабаровска отметили, что создание комплекса поможет сохранить историческую память и противодействовать попыткам исказить события Второй мировой войны. Выставка будет работать до 30 декабря 2026 года.