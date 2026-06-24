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Федеральную трассу Р-297 возле Амурского моста перекроют из-за учений

Ограничения начнут действовать сегодня, 24 июня, с 11:00. На федеральной трассе Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск пройдут межведомственные учения по ликвидации последствий ДТП. В них примут участие сотрудники профильных служб. В связи с этим ожидаются временные изменения в организации дорожного движения на данном участке.

Ограничения начнут действовать сегодня, 24 июня, с 11:00. На федеральной трассе Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск пройдут межведомственные учения по ликвидации последствий ДТП. В них примут участие сотрудники профильных служб. В связи с этим ожидаются временные изменения в организации дорожного движения на данном участке.