Федеральную трассу Р-297 возле Амурского моста перекроют из-за учений

Ограничения начнут действовать сегодня, 24 июня, с 11:00. На федеральной трассе Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск пройдут межведомственные учения по ликвидации последствий ДТП. В них примут участие сотрудники профильных служб. В связи с этим ожидаются временные изменения в организации дорожного движения на данном участке.