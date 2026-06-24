Матрос получил 6 лет колонии за наркотики, которые взял в рейс в Приморье

В августе прошлого года 26-летний матрос рыболовного траулера перед международным рейсом взял с собой более 50 г смеси табака с гашишным маслом, марихуану и гашишное масло. Он пронес запрещенные вещества на судно, стоявшее на рейде в порту Находка, и спрятал в каюте. Наркотики обнаружили при таможенном досмотре с помощью служебной собаки. Матрос попытался выбросить свертки в иллюминатор, но его остановили. Изначально он отрицал вину, однако под давлением доказательств признался и раскаялся. Его приговорили к 6 годам колонии общего режима.