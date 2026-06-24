Деньги на развитие производства получают начинающие предприниматели Хабаровского края

Мебельное микропредприятие из Хабаровского края в прошлом году приобрело станок ЧПУ благодаря региональным финансовым фондам. Под поручительство Гарантийного фонда предприятие получило льготный заем в фонде поддержки малого предпринимательства. Новое оборудование значительно увеличило производительность труда. Гарантийный фонд активно помогает развиваться малому и среднему бизнесу. «С начала 2026 года фонд предоставил 105 поручительств, благодаря чему малые и средние предприятия получили финансирование на 3 млрд рублей», — сообщила директор Гарантийного фонда Елена Литвина. Малые мебельные предприятия не в первый раз обращаются в фонд за поддержкой. В 2025 году 5 компаний получили поддержку на общую сумму 9,25 млн рублей, а в 2026 году — 3 компании получили в общей сложности 8,5 млн рублей. Льготное финансирование проходит по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».