Сквер на улице Волочаевской благоустроят в Хабаровске в 2027 году

Эта территория набрала больше всего голосов в онлайн-голосовании, которое проходило в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с 21 апреля по 12 июня. За этот сквер проголосовали 12 472 человек. На втором месте оказался сквер на улице Санаторной, за него свой голос отдали 9 654 хабаровчанина, а на третьей строчке разместилась центральная аллея парка «Динамо», которую в этом опросе поддержали 7 526 горожан. Добавим, что победивший сквер находится возле перекрестка улиц Блюхера и Волочаевской, вблизи Дендрария. Его благоустроят в следующем году. Там появятся уютные пешеходные дорожки, скамейки, урны и фонари, а также другие элементы благоустройства. В этом году в Хабаровске приведут в порядок три объекта — сквер на улице Калараша, сквер воинам-арсенальцам на пересечении улиц Тихоокеанской и Бойко-Павлова и сквер «Сокольники» в микрорайоне Депо-2.