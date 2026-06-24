Два кубинских легионера покинули состав «Амурских Тигриц»

Речь идет о диагональной Регле Гонсалес и доигровщике Янилейдис Санчес. Обе девушки — кубинки, но выступают в России. Регла Гонсалес перешла в «Амурские Тигрицы» в августе 2025 года, провела в Хабаровске весь прошлый сезон в Высшей лиге «А», а Янилейдис Санчес пополнила состав хабаровской команды в октябре минувшего года, уже по ходу прошлого сезона усилив «Тигриц». Но больше обе иностранки не будут играть в хабаровском клубе. Добавим, что ранее из «Амурских Тигриц» ушли еще четыре волейболистки — центральная блокирующая Варвара Нарзяева, либеро Александра Видинеева, доигровщик Анастасия Акимова и связующая Анастасия Гергерт. При этом доигровщик Валентина Бачинина, центральная блокирующая Василиса Володина, связующая Ирина Лобанова, доигровщик Анна Крутихина, диагональная Вероника Стасилевич, центральная блокирующая Белла Гацалова и либеро Дарья Железко продлили свои контракты с «Тигрицами».