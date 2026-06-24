Демографический стандарт: предоставить больше мер поддержки работникам с детьми намерены предприятия Хабаровского края

Предприятия Хабаровского края внедряют корпоративный демографический стандарт поддержки семей сотрудников. Это поможет расширить список дополнительных гарантий и мер поддержки работников с семьями. «Меры поддержки разнообразны. Самая распространенная — материальная помощь при рождении ребенка, сумма которой в разных компаниях варьируется от 50 до 150 тыс. рублей. Важным стимулом стали и налоговые нововведения с начала 2026 года: теперь материальная помощь в размере до 1 млн рублей не облагается НДФЛ и страховыми взносами», — отметили в комитете по труду и занятости населения правительства края. Также среди мер поддержки — компенсация медицинских услуг, дополнительный отпуск, предоставление транспорта или оплата такси для беременных сотрудниц. Женщинам в декрете оказывается ежемесячная или ежеквартальная материальная помощь и возможность обучения для сохранения квалификации. Для работников с маленькими детьми возможен гибкий график или удаленная работа. Также есть дополнительные оплачиваемые дни — в день рождения ребенка или 1 сентября, помощь в подготовке к школе, оплата кружков, отдыха и оздоровления для всей семьи. Участникам СВО и членам их семей готовы предоставить психологическую помощь, адаптационные мероприятия и оплату семейного отдыха.