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На торжественное открытие мурала «Плавно Амур свои волны несет» приглашают жителей и гостей Хабаровска

Новый мурал на тему дореволюционной музыкальной истории появился на фасаде здания по адресу: улица Фрунзе, 56 благодаря проекту «Шуми, Восток. Муралы». Работу представят 26 июня в 16:00. «Стилистика не вступает в диссонанс с исторической застройкой. Голубые полосы символизируют воды Амура, протекающие через историю края», — отметила руководитель проекта Евгения Веретенникова. Одним из ключевых образов стал.

Новый мурал на тему дореволюционной музыкальной истории появился на фасаде здания по адресу: улица Фрунзе, 56 благодаря проекту «Шуми, Восток. Муралы». Работу представят 26 июня в 16:00. «Стилистика не вступает в диссонанс с исторической застройкой. Голубые полосы символизируют воды Амура, протекающие через историю края», — отметила руководитель проекта Евгения Веретенникова. Одним из ключевых образов стал Александр Вертинский, представитель восточной эмиграции. На открытии планируют исполнить знаменитые романсы. Мурал войдет в маршруты экскурсий. Проект поможет создать новые туристические места, демонстрирующие уникальность музыкальной истории края.