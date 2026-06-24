Жители Хабаровского края могут предложить свои дворы на конкурс «Город-сад»

Это аналог городского конкурса, но в масштабе страны. Номинации: «Зеленый двор», «Инновации в озеленении», «Аптека цветовода», «Юный садовод» и другие. Заочный этап — до 20 июля, очный — в августе на фестивале «Сады и люди». Подать заявку на участие можно на сайте конкурса.