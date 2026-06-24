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Три почтовых отделения капитально отремонтируют в Хабаровском районе

Помещения станут комфортнее и безопаснее для посетителей и сотрудников.

Источник: Хабаровский край сегодня

Капитальный ремонт почтовых отделений проведут в трех селах Хабаровского района: Калинке, Ильинке и Дружбе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», работы стартуют в июне и продлятся до конца августа.

В помещениях отделений заменят полы огнебиозащитным покрытием, установят новые входные двери, а также обновят сантехническое оборудование.

На втором этапе проведут полную замену электропроводки. В зонах с высокой проходимостью уложат керамогранит, а в служебных комнатах — линолеум.

В последнюю очередь выполнят отделочные работы, выполнив оштукатуривание и окраску стен износостойкими материалами.

Общая стоимость трех проектов превышает 3,5 млн рублей.

Открытие обновленных отделений запланировано на начало сентября после приемки объектов комиссией и завершения пуско‑наладочных работ.