Три почтовых отделения капитально отремонтируют в Хабаровском районе

Капитальный ремонт почтовых отделений проведут в трех селах Хабаровского района: Калинке, Ильинке и Дружбе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», работы стартуют в июне и продлятся до конца августа.
В помещениях отделений заменят полы огнебиозащитным покрытием, установят новые входные двери, а также обновят сантехническое оборудование.
На втором этапе проведут полную замену электропроводки. В зонах с высокой проходимостью уложат керамогранит, а в служебных комнатах — линолеум.
В последнюю очередь выполнят отделочные работы, выполнив оштукатуривание и окраску стен износостойкими материалами.
Общая стоимость трех проектов превышает 3,5 млн рублей.
Открытие обновленных отделений запланировано на начало сентября после приемки объектов комиссией и завершения пуско‑наладочных работ.