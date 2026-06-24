В Красноярском крае — еще 13 стобалльников по ЕГЭ

Экзамен по физике написали 2416 человек. Свыше 80 баллов получили 226 ребят, 15 участникам до максимального результата не хватило двух баллов, 12 человек выполнили работу на 100 баллов. В прошлом году стобалльников по этому предмету было четыре, отмечает пресс-служба краевого минобразования.