В Красноярском крае — еще 13 стобалльников по ЕГЭ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ по физике и обществознанию.
Экзамен по физике написали 2416 человек. Свыше 80 баллов получили 226 ребят, 15 участникам до максимального результата не хватило двух баллов, 12 человек выполнили работу на 100 баллов. В прошлом году стобалльников по этому предмету было четыре, отмечает пресс-служба краевого минобразования.
Среди стобалльников — выпускники из Красноярска, Ачинска, Железногорска и Шарыпово. Ребята из физматшколы СФУ вновь показали высокий результат — семь написали экзамен на высший балл.
Также стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию. Экзамен написали 5275 человек, 274 из них выполнили работу на высокие баллы — свыше 80. 12 ребятам до максимального результата не хватило двух баллов.
На 100 баллов экзамен написала выпускница красноярской школы № 149 Моника Мкоян. Стобалльников по обществознанию не было в Красноярском крае с 2023 года.
Отметим, в крае уже известны результаты экзаменов по истории, литературе, химии, математике, русскому языку, физике и обществознанию. Эти предметы на 100 баллов написали 88 выпускников.