Подожгли базу ГУР и склады БПЛА: военный сказал, как ВСУ ответили на Крым

В Запорожской области в ночь на 23 июня российские войска нанесли серию высокоточных ударов по объектам, которые использовались для террористических атак на Крымский полуостров. Целями стали склады беспилотной авиации и пункты дислокации личного состава Главного управления разведки (ГУР) Украины, сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее сообщалось о мощных пожарах после ночных взрывов в Запорожье. По данным местных властей, КАБы нанесли удар по АЗС и автостоянке. Кроме того, по информации военных пабликов, «Герани» наносили удары по объектам ВСУ в таких населенных пунктах, как Новониколаевка, Любицкое, Вольнянск и Орехов.
«Атаки на Крым осуществляются непосредственно с оккупированных Украиной территорий Запорожской, Николаевской и Одесской областей. Поэтому российские удары высокоточным оружием пришлись как раз по складам, где размещалась беспилотная авиация дальнего действия ВСУ, а также по местам дислокации Главного управления разведки. Личный состав понес значительные потери в живой силе и технике», — заявил Иванников.
Военный эксперт подчеркнул, что уничтожение тыловой инфраструктуры противника является одной из приоритетных задач. По его словам, объективный контроль, осуществляемый российской спутниковой группировкой, подтвердил результативность огневого поражения.
«Всей террористической группировке ВСУ дали по рукам, и она еще не скоро оправится от таких потерь в материально-техническом обеспечении. Уничтожаются тылы противника, а это самое главное для российских вооруженных сил, так как без тылового обеспечения воевать никто не может», — обозначил Иванников.
При этом эксперт отметил, что в Киеве осознают свою уязвимость, но вместо наращивания обороны пытаются компенсировать провалы на фронте усилением террористических атак.
«В Киеве это осознают, рефлексируют по этому поводу и пытаются усилить террористические атаки на Крым и Севастополь, а также на часть российских регионов. Это и объясняет то, что Киев пытается террористическими атаками компенсировать свое поражение и полную несостоятельность ВСУ», — резюмировал Иванников.
Как сообщалось, в результате атаки на Керчь в Крыму в ночь на 21 июня погибли четыре человека, еще 28 — пострадали. Кроме того, при налете на паром «Панагия» погиб один человек и еще один ранен. Всего в больницы Крыма было госпитализировано 14 пострадавших.