В пригороде Хабаровска обнаружили амурского тигра

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в районе села Пушкино специалисты госохотнадзора при поддержке Центра «Амурский тигр» отловили конфликтного амурского тигра. Как сообщили специалисты, пойманным оказался самец старше семи лет. Во время первичного осмотра у хищника не выявили видимых травм или повреждений.