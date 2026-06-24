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В пригороде Хабаровска обнаружили амурского тигра

﻿ Сотрудники охотнадзора оперативно выехали на место и провели мероприятия по отпугиванию хищника.

Источник: AmurMedia

В окрестностях села Бычиха Хабаровского района зафиксировано появление амурского тигра. Сотрудники охотнадзора оперативно выехали на место, провели мероприятия по отпугиванию хищника и провели профилактические беседы с населением, сообщает Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края.

«В ходе бесед жителям напомнили о рекомендуемых мерах содержания домашних животных», — говорится в сообщении.

При проживании в местах обитания амурского тигра возможны встречи с ним, поэтому жителям края рекомендуют ознакомиться с правилами поведения с амурским тигром, размещенными на сайте управления охотничьего хозяйства.

При появлении амурского тигра в населенном пункте необходимо незамедлительно обращаться в 112, далее информация будет передана в компетентные органы.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в районе села Пушкино специалисты госохотнадзора при поддержке Центра «Амурский тигр» отловили конфликтного амурского тигра. Как сообщили специалисты, пойманным оказался самец старше семи лет. Во время первичного осмотра у хищника не выявили видимых травм или повреждений.