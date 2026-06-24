В Хабаровске Герда и Пантера провели в ожидании почти всю жизнь

В Хабаровске стартовал проект «Пойдём домой», посвящённый собакам, которые ищут хозяев, — сообщает hab.aif.ru.
Те, кто много работает с животными, говорят: собаки умеют ждать. Возможно, даже лучше людей. Они радуются знакомым лицам, узнают тех, кто когда-то был рядом, и продолжают верить, что однажды за ними откроется калитка и кто-то скажет простые слова, которые изменят всё: пора домой.
Именно поэтому проект «АиФ-Дальинформ» получил название «Пойдём домой». В проекте собраны истории собак, для которых ожидание дома растянулось на месяцы и даже годы.
У каждой из них есть имя, привычки, любимые прогулки и собственный характер. Кто-то бежит знакомиться сразу, кто-то долго присматривается к незнакомцам. Одни готовы довериться с первой встречи, другим для этого нужно время.
Среди них Герда и Пантера. Почти три с половиной года назад они были щенками. Рядом были братья и сёстры. Потом приезжали люди. Одних малышей забирали домой, других выбирали чуть позже. Кого-то увозили уже через несколько дней. Герда и Пантера остались. Сегодня они уже взрослые собаки. И большую часть своей жизни они провели в ожидании.
Иногда всё начинается с одного взгляда на фотографию.
В галерее есть и Малыш. Когда-то его нашли больным и истощённым. Он давно поправился, но по-прежнему узнаёт человека, который участвовал в его спасении. Стоит тому появиться рядом, и пёс сразу оживляется.
Таких историй здесь немало. Люди часто считают, что собаке нужен любой дом. Но те, кто ежедневно работает с животными, замечают другое. Собаки помнят гораздо больше, чем принято думать. Они узнают знакомые голоса, радуются людям, которых давно не видели, и по-своему переживают разлуку. Наверное, поэтому они не просто ждут хозяина. Они ждут своего человека.
Каждый день к этим собакам приходит женщина, которая много лет назад начала подбирать животных на улицах. Независимо от времени года она кормит своих подопечных, лечит их, выгуливает и помогает им пережить ещё один день ожидания. Возможно, именно благодаря ей многие из них до сих пор не разучились доверять людям.
Иногда всё начинается с мелочи. Человек открывает фотографии животных и вдруг задерживается на одной из них немного дольше, чем на остальных. Почему именно на этой — объяснить трудно. Но, может быть, именно так однажды заканчивается ожидание длиной в несколько лет.