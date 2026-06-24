В Хабаровске Герда и Пантера провели в ожидании почти всю жизнь

Каждый день к этим собакам приходит женщина, которая много лет назад начала подбирать животных на улицах. Независимо от времени года она кормит своих подопечных, лечит их, выгуливает и помогает им пережить ещё один день ожидания. Возможно, именно благодаря ей многие из них до сих пор не разучились доверять людям.